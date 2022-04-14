Турция назвала введение санкций против России нереалистичным

Глава МИД Турции Чавушоглу назвал нереалистичным подключение Анкары к санкциям против РФ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным введение турецкой стороной санкций против России. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Анкара следит за санкциями ООН и соблюдает их. «Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично», — уточнил он.

По словам Чавушоглу, западные политики часто спрашивают о причинах подобной позиции турецкой стороны. «Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, она рассчитана на стабилизацию ситуации», — добавил он.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что Турция будет вынуждена следовать антироссийским ограничениям, если их одобрит ООН. Дипломат подчеркнул, что Анкара следует международному праву и будет проводить взвешенную политику.