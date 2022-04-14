Турция назвала введение санкций против России нереалистичным
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным введение турецкой стороной санкций против России. Его слова передает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Анкара следит за санкциями ООН и соблюдает их. «Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично», — уточнил он.
По словам Чавушоглу, западные политики часто спрашивают о причинах подобной позиции турецкой стороны. «Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, она рассчитана на стабилизацию ситуации», — добавил он.
Ранее глава турецкого МИД заявил, что Турция будет вынуждена следовать антироссийским ограничениям, если их одобрит ООН. Дипломат подчеркнул, что Анкара следует международному праву и будет проводить взвешенную политику.