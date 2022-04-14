Турция назвала условие присоединения к санкциям против России

Чавушоглу заявил, что Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит ООН

Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН). Такое условия присоединения к санкционному режиму против Москвы назвал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Анкара следует международному праву и будет проводить взвешенную политику. «В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — заявил он.

Чавушоглу также напомнил, что власти Турции полностью имплементировали Конвенцию Монтре из-за ситуации на Украине. При этом, по его словам, она не позволяет Анкаре закрыть воздушное пространство для гражданской авиации.

1 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.