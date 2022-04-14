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Турция назвала условие присоединения к санкциям против России

Чавушоглу заявил, что Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит ООН

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН). Такое условия присоединения к санкционному режиму против Москвы назвал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Анкара следует международному праву и будет проводить взвешенную политику. «В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — заявил он.

Чавушоглу также напомнил, что власти Турции полностью имплементировали Конвенцию Монтре из-за ситуации на Украине. При этом, по его словам, она не позволяет Анкаре закрыть воздушное пространство для гражданской авиации.

1 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.

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Виктория Кондратьева
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