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«Оппозиционная платформа» раскрыла планы после приостановки деятельности

Лидер ОПЗЖ сообщил о создании депутатской группы в Раде после приостановки деятельности

Фото: РИА Новости

Один из лидеров партии Юрий Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сообщил о создании депутатской группы в Верховной Раде после приостановки деятельности. Такие планы партии раскрывает РИА Новости.

«Честно говоря, на фоне тех трагедий, которые сейчас в стране, тех страданий людей, это особой роли не играет. Мы, естественно, создадим группу», — сказал Бойко, добавив, что все депутаты партии, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, войдут в эту группу.

«И эта группа будет продолжать работу во благо Украины», — заявил политик.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ. До этого депутат Рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский сообщал, что в украинском парламенте подготовят законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру преследования оппозиции.

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Марина Совина
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