На Украине приостановили работу одной из фракций Верховной Рады

СНБО Украины приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность одной из парламентских фракций. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что СНБО приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной Раде.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский сообщал, что в украинском парламенте подготовят законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру преследования оппозиции. По словам политика, подобный документ «облегчит привлечение к ответственности коллаборантов» и позволит расследовать уголовные дела эффективнее и в сжатые сроки.