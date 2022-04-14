В Раде захотели упростить процедуру преследования оппозиции

В Верховной Раде Украины подготовят законопроект для ускорения преследования оппозиции

В Верховной Раде Украины подготовят законопроект, который введет упрощенную процедуру преследования оппозиции — с его помощью конфискация имущества и активов неугодных политиков будет ускорена. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский, передает РИА Новости.

По словам депутата, закон, который захотели принять нардепы, «облегчит привлечение к ответственности коллаборантов» и позволит расследовать уголовные дела эффективнее и в сжатые сроки. Конфискацию имущества и активов можно будет произвести после решения суда, отметил Вениславский.

Депутат также сообщил, что ему известно о нескольких людях в высших эшелонах власти, связанных с задержанным главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Все они, по его словам, будут задержаны в ближайшие несколько недель.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука, опубликовав его фотографию в наручниках. Позже он предложил России обменять главу ОПЗЖ на попавших в плен украинцев.

До начала российской военной спецоперации на Украине Медведчук находился под домашним арестом. Политик подозревается в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, а также в содействии терроризму. После начала боевых действий Медведчук бежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал политика.