Пентагон высказался о реакции России на поставки американского оружия на Украину

Представитель Пентагона Кирби: Россия не пыталась прервать поток вооружений США на Украину

В США не видели, чтобы Россия пыталась прервать поток американских вооружений, поступающий на Украину, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По словам политика, рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. Затем оружие поставляют по земле, уточнил Кирби. «Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование», — уточнил он. В министерстве обороны США пообещали поставлять грузы «настолько быстро, насколько это возможно и в тех объемах, в каких это возможно».

Кирби ответил на вопрос, есть ли опасения, что Россия может «бросить вызов» маршрутам поставок американских вооружений на Украину. «Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — высказался он о реакции России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из других стран, станут законной целью для России.