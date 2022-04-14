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Назван способ перестать переедать из-за стресса

Диетолог Нурия Дианова назвала сухофрукты лучшим средством борьбы с перееданием

Фото: Shutterstock

Диетолог Нурия Дианова рассказала об эффективном способе борьбы с перееданием из-за стресса. В беседе с изданием «Слово и дело» эксперт назвала сухофрукты лучшим средство борьбы с пагубной привычкой.

Диетолог обратила внимание на то, что главными кулинарными спутниками человека, переживающего стресс, часто становятся сладости и выпечка. Она отметила, что в последнее время причин для стресса стало больше, поэтому люди чаще начинают переедать.

Перестать есть сладкое могут не все, но заменить вредные сладости полезными вполне реально, рассказала Дианова. Эксперт предложила заменить булочки и конфеты сухофруктами. «Сухофрукты — сладкие, оставляют приятное послевкусие, не содержат консервантов и насыщены клетчаткой, а значит могут надолго прервать чувство голода», — утверждает диетолог.

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Однако, предупреждает она, важно не перепутать сухофрукты с цукатами, в которые добавляют сироп, масло и консерванты, а также не стоит слишком увлекаться полезными сладостями. «Если вы отказались от тортиков, это не значит, что нужно есть сухофрукты в неограниченных количествах», — отметила диетолог.

Дианова призывает соблюдать режим питания для успешной борьбы с перееданием в стрессовое время. «В минуты острого желания съесть сладкого лучше сделать несколько физических упражнений, дыхательную гимнастику или прогуляться», — напоминает медик. Она заключила, что сладости и мучное в любом случае дают лишь кратковременное успокоение.

Ранее диетологи назвали четыре овоща, которые помогают бороться с перееданием. И один из них, по мнению диетолога Триста Беста, — морковь.

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Вера Владзиевская
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