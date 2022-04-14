Экономист оценил финансовые возможности Запада в плане помощи Украине

Экономист Баженов заявил, что Запад сможет ежемесячно перечислять Украине миллиарды евро

Европа и США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, а запрашиваемые президентом Украины Владимиром Зеленским 7 миллиардов долларов в месяц не такая большая сумма для стран-союзников, заявил считает экономист Григорий Баженов. Он напомнил, что во время пандемии коронавируса эти государства тратили не миллиарды, а триллионы, но это все равно не нанесло непоправимого ущерба их экономикам. Возможности финансовой помощи Украине он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву необходимо семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц. «Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Международная помощь

«Во время коронавируса эти страны тратили не миллиарды, а триллионы, так что ресурсы есть, — считает Баженов. — Это богатые страны. ВВП стран Европы составляет порядка 15 триллионов долларов, США — 20 триллионов. Так что 7 миллиардов — это, конечно, немаленький деньги, но только для конкретного человека. Для больших государств это те средства, которые всегда можно изыскать».

Экономист уверен, что Евросоюз и США будут помогать Украине ровно столько, сколько потребуется. Он напомнил, что при ВВП в районе 20 триллионов госрасходы США составляют только порядка 20 процентов от этой суммы, в ЕС показатели сопоставимы. Соответственно, страны вполне могут позволить себе такую помощь без значимого ущерба.

«Запас прочности этих государств достаточно высок, так что 7 миллиардов — не такая большая сумма», — заключил Баженов.

7 апреля стало известно, что ЕС выделит Украине дополнительно 500 миллионов евро на военное оборудование. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что теперь поддержка Евросоюза, уже предоставленная на военную технику для Украины, возрастет до 1,5 миллиарда евро.