ЕС выделит Украине еще 500 миллионов евро на военное оборудование

Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС выделит Украине €500 млн на военное оборудование

Евросоюз (ЕС) выделит Украине дополнительно 500 миллионов евро на военное оборудование. О такой готовности сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит РИА Новости.

«Спасибо Жозепу Боррелю за предложение выделить еще 500 миллионов евро. После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Китай открыто и честно обменялись противоположными взглядами в отношении ситуации на Украине во время саммита. Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь призвал Пекин «хотя бы отказаться от помощи в обходе санкций», которые были введены западными государствами в отношении России.

В конце марта лидеры государств, входящих в Евросоюз, одобрили создание фонда солидарности с Украиной и пригласили международных партнеров к участию в нем. Кроме того, после завершения специальной операции ЕС намерен помочь «восстановить демократическую Украину».