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Зеленский потребовал у Европы 7 миллиардов долларов финансовой помощи в месяц

Президент Украины Зеленский потребовал у главы ЕК дер Ляйен $7 млрд помощи в месяц

Фото: Adam Schreck / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву необходимо семь миллиардов долларов финансовой помощи в месяц, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, украинский лидер поделился с фон дер Ляйен проблемами, с которыми столкнулась Украина при попытке экспортировать зерно. В ответ глава ЕК заявила, что Евросоюз применит ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Украине разрешить вопрос.

7 апреля стало известно, что ЕС выделит Украине дополнительно 500 миллионов евро на военное оборудование. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что теперь поддержка Евросоюза, уже предоставленная на военную технику для Украины, возрастет до 1,5 миллиарда евро.

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Алина Гончарова
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