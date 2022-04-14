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На Украине станут наказывать сроком до 12 лет за пособничество России

Верховная Рада Украины приняла закон о наказании за пособничество России

Фото: Pixabay

Верховная Рада Украины приняла закон, по которому граждан станут наказывать за пособничество России. Максимальный срок тюремного заключения за преступление составит 12 лет, сообщает ТАСС.

Закон, ужесточающий ответственность за коллаборационизм, приняли с учетом предложений президента страны Владимира Зеленского. Таким образом, Уголовный кодекс Украины дополнят статьей «Пособничество государству-агрессору». По ней запрещаются какие-либо действия, направленные на помощь России с целью нанесения ущерба Украине. Это касается как украинских граждан, так и иностранцев и лиц без гражданства за исключением граждан России.

Преступников ждет наказание в виде тюремного срока от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой. Пособничеством будет считаться реализация либо поддержка действий «государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрации». Также запрещено любое сотрудничество, включая добровольный сбор и передачу материальных ресурсов.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что западные страны могут стремиться распространить деятельность обвинительного механизма ОЗХО на Украину. По его словам, Россия не признает легитимность деятельности Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), которую создали «в нарушение положений Конвенции о запрещении химического оружия и в ущерб прерогативам Совбеза ООН».

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Марина Совина
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