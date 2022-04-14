Стало известно о пострадавшем при обстреле Украиной российского региона

В белгородском селе Журавлевка при обстреле со стороны Украины пострадал местный житель

В селе Журавлевка Белгородской области при обстреле со стороны Украины пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что пострадавшим оказался 37-летний мужчина. В результате обстрела житель села получил легкое осколочное ранение в предплечье. На данный момент ему оказывается медицинская помощь.

«Что он делал дома, когда введен режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», — добавил глава области.