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Стало известно о пострадавшем при обстреле Украиной российского региона

В белгородском селе Журавлевка при обстреле со стороны Украины пострадал местный житель

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В селе Журавлевка Белгородской области при обстреле со стороны Украины пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что пострадавшим оказался 37-летний мужчина. В результате обстрела житель села получил легкое осколочное ранение в предплечье. На данный момент ему оказывается медицинская помощь.

«Что он делал дома, когда введен режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», — добавил глава области.

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Никита Абрамов
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