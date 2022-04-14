Блогерша раскрыла правду о работе кассиршей в магазине и удивила подписчиков

Блогерша Бонни Мэдисон рассказала о скандале во время работы кассиршей и удивила юзеров

Блогерша Бонни Мэдисон раскрыла правду о работе кассиршей в ритейле и удивила пользователей сети. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовался Daily Star.

Девушка поделилась с подписчиками историей, которая произошла с ней во время рабочей смены. Сотрудница общалась с клиенткой, как вдруг одна из посетительниц бросила ей в лицо скретч-карту и сказала проверить ее. «Она говорила так громко, что моя коллега пришла из другой части магазина и спросила, все ли в порядке», — рассказала юзерша.

Автор ролика проверила карту и увидела, что клиентка выиграла шесть фунтов стерлингов (около 650 рублей). Женщина потребовала выигрыш и еще 12 скретч-карт. Мэдисон тихо произнесла цифры, чтобы запомнить, однако посетительница решила, что та оскорбительно высказывается в ее адрес.

Сотрудница проигнорировала брошенную в свой адрес реплику и вернулась к работе с другими посетителями. Однако перед тем, как покинуть магазин, возмущенная клиентка назвала Мэдисон невежественной, после чего разгорелся скандал. В защиту продавщицы высказалась коллега, что еще больше разозлило покупательницу и она потребовала контакты начальства.

Ролик стал вирусным и набрал более 734 тысяч просмотров. Зрители принялись обсуждать увиденное и защищать блогершу в комментариях. «Вот почему я стараюсь искать работу с минимальным взаимодействием с людьми», «Я ушел из розничной торговли и чувствую себя так, будто заново родился», «Грубости клиентов нет никакого оправдания, даже если у них был плохой день», — писали в сети.

Ранее в марте сотрудница склада интернет-магазина Amazon поделилась правдой о работе в компании. Девушка пожаловалась, что из-за 12-часового рабочего дня и тяжелых коробок страдает от проблем со здоровьем. Блогерша также подчеркнула, что атмосфера в коллективе настолько негативная, что лучший способ избежать недопониманий — игнорировать коллег.