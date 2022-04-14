Россиянина отправили в СИЗО за убийство жены из ревности

Житель Егорьевска во время ссоры зарезал жену из ревности и сдался полиции

В Егорьевске отправили в СИЗО 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 12 апреля в салоне автомобиля фигурант поссорился с женой на почве ревности. Во время конфликта он остановил машину в лесу возле деревни Пешур и не менее шести раз ударил женщину ножом в область туловища. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После трагедии мужчина сдался полиции. На допросе он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

8 апреля сообщалось, что житель Нижнего Новгорода зарезал подругу жены, потому что та подарила его супруге много денег.