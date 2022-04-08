Россиянин убил знакомую за слишком хороший подарок его жене

Житель Нижнего Новгорода убил подругу жены, потому что та подарила супруге много денег

В Нижнем Новгороде россиянин убил подругу жены за слишком хороший подарок — женщина подарила его супруге на пару тысяч рублей больше, чем он сам. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, инцидент произошел в тесном кругу троих человек — именинницы Алены, ее супруга Артема и близкой подруги Ирины, которая и стала жертвой. Они праздновали день рождения. Ирина подарила Алене больше денег, чем Артем. Компания распивала алкоголь — когда Артем опьянел, он начал выяснять личные отношения с Ириной из-за того, что та подарила большую сумму, чем он сам.

В какой-то момент выяснение отношений переместилось на лестничную площадку. Там мужчина ударил Ирину несколько раз ножом, один из ударов пришелся в сердце. После расправы преступник попытался скрыться, но полиция нашла его по горячим следам и задержала.

Ранее сообщалось, что 17-летний россиянин подозревается в убийстве отчима ножом в Ленинградской области, предполагаемого преступника задержали и поместили в изолятор.