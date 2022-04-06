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Несовершеннолетнего россиянина заподозрили в убийстве отчима в Ленобласти

17-летний россиянин подозревается в убийстве отчима в Ленинградской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Несовершеннолетний россиянин в Ленинградской области подозревается в убийстве отчима. Его задержали и поместили в изолятор. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.

По данным ведомства, преступление произошло в поселке Соколинское Выборгского района в ночь на 6 апреля. После конфликта 17-летний юноша несколько раз ударил ножом в грудь 43-летнего отчима. Более точный мотив пока не установлен.

Следователи изучают обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Также ведомство отмечает, что должностные лица органов профилактики правонарушений несовершеннолетних бездействовали. Их действиям также будет дана оценка.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петербургом полиция обнаружила наркоплантацию в здании бывшего частного детского сада. При обыске в доме сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 13 килограммов наркотического вещества и 29 кустов конопли.

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Леонид Микуляк
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