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Кремль ответил на вопрос о дате совещания Путина по укреплению западных рубежей

Песков заявил, что даты совещания Путина по укреплению западных рубежей России пока нет

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Даты совещания президента России Владимира Путина по укреплению западных рубежей страны пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в четверг, 14 апреля, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил также, что в настоящий момент министр обороны Сергей Шойгу пока не предоставил идеи по укреплению рубежей. После проработки все будет обсуждаться на отдельном совещании, пояснил Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества. В частности, поднимался вопрос формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности двух государств.

Дмитрий Песков в начале апреля также сообщал, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.

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Евгения Куликова
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