Кремль ответил на вопрос о дате совещания Путина по укреплению западных рубежей

Песков заявил, что даты совещания Путина по укреплению западных рубежей России пока нет

Даты совещания президента России Владимира Путина по укреплению западных рубежей страны пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в четверг, 14 апреля, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил также, что в настоящий момент министр обороны Сергей Шойгу пока не предоставил идеи по укреплению рубежей. После проработки все будет обсуждаться на отдельном совещании, пояснил Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества. В частности, поднимался вопрос формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности двух государств.

Дмитрий Песков в начале апреля также сообщал, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.