Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на поединок

Брат комика Криса Рока вызвал Уилла Смита на боксерский поединок

Американский боец Кенни Рок вызвал на боксерский поединок Уилла Смита, ударившего по лицу его родного брата Криса на церемонии «Оскар». Об этом сообщает TMZ.

В начале апреля Кенни Рок подписал контракт на бой во Флориде 11 июня, а в качестве первого соперника выбрал актера Уилла Смита. Брат комика заявил, что уничтожит артиста, и рассказал, что Крис Рок не принял извинений Смита, опубликованных им в социальных сетях.

На вопрос TMZ, нужно ли Смиту и Року-старшему выходить на ринг, Кенни ответил: «Нет, не он, а я должен выйти на ринг с Уиллом Смитом». Спортсмен заявил, что разница в росте (Уилл выше Кенни) его совершенно не пугает.

Уилл Смит пока никак не отреагировал на вызов Рока-младшего. В начале апреля стало известно, что актера отстранили от посещения «Оскара» на десять лет, однако голливудская звезда может быть номинирована на премии несмотря на ограничения.

Крис Рок отказался как-либо комментировать инцидент, произошедший на церемонии, пока ему не заплатят.