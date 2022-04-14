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Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на поединок

Брат комика Криса Рока вызвал Уилла Смита на боксерский поединок

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский боец Кенни Рок вызвал на боксерский поединок Уилла Смита, ударившего по лицу его родного брата Криса на церемонии «Оскар». Об этом сообщает TMZ.

В начале апреля Кенни Рок подписал контракт на бой во Флориде 11 июня, а в качестве первого соперника выбрал актера Уилла Смита. Брат комика заявил, что уничтожит артиста, и рассказал, что Крис Рок не принял извинений Смита, опубликованных им в социальных сетях.

На вопрос TMZ, нужно ли Смиту и Року-старшему выходить на ринг, Кенни ответил: «Нет, не он, а я должен выйти на ринг с Уиллом Смитом». Спортсмен заявил, что разница в росте (Уилл выше Кенни) его совершенно не пугает.

Уилл Смит пока никак не отреагировал на вызов Рока-младшего. В начале апреля стало известно, что актера отстранили от посещения «Оскара» на десять лет, однако голливудская звезда может быть номинирована на премии несмотря на ограничения.

Крис Рок отказался как-либо комментировать инцидент, произошедший на церемонии, пока ему не заплатят.

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Анастасия Астахова
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