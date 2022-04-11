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Крис Рок отказался бесплатно комментировать скандал с Уиллом Смитом

Комик Крис Рок отказался бесплатно комментировать пощечину от актера Уилла Смита

Фото: Kay Blake / Globallookpress.com

Американский комик Крис Рок отказался бесплатно комментировать скандал с актером Уиллом Смитом на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает The Desert Sun.

Артист отказался говорить о пощечине от Смита, пока не получит деньги за свои высказывания. «Жизнь прекрасна. Ко мне вернулся слух», — заявил он.

В воскресенье, 27 марта, Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После произошедшего Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за содеянное. Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар».

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Марина Погосян
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