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Уилл Смит отреагировал на запрет посещать церемонии «Оскара» 10 лет

Актер Уилл Смит уважает решение запретить ему посещать церемонии «Оскара» 10 лет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский актер Уилл Смит отреагировал на запрет Академии кинематографических искусств запретить ему участвовать в мероприятиях, в том числе посещать церемонии вручения премии «Оскар» в течение 10 лет. Об этом сообщает издание Page Six.

«Я принимаю и уважаю решение Академии», — заявил актер.

Ранее Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар».

В сообщении говорится, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей, которые сделали невероятную работу в 2021 году. «Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене», — говорится в завлении президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвид Рубина и Дона Хадсона.

В ночь с 27 на 28 марта актер Уилл Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», однако одним из главных событий вечера стало не награждение артиста, а оскорбления в адрес ведущего торжественного события Криса Рока, а также удар ему в лицо. Актер не смог не отреагировать на шутку комика в адрес своей жены, касающуюся ее волос (Джада Пинкетт-Смит страдает заболеванием, из-за которого теряет волосы).

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Марина Совина
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