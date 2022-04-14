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Собчак поддержала Хаматову после раскритикованного в сети интервью

Ксения Собчак поддержала Чулпан Хаматову после ее интервью латвийской журналистке

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Телеведущая Ксения Собчак поддержала актрису Чулпан Хаматову после того, как последняя дала интервью латвийской журналистке, вызвавшее негодование в сети. Свое мнение она выразила в авторском Telegram-канале.

По мнению Собчак, латвийская ведущая Генриетта Верхоустинска в разговоре с Хаматовой вела себя непрофессионально. Интервьюер несколько раз интересовалась у актрисы, почему та прекратила высказывать свою позицию по вопросу взаимоотношений России и Украины, на что Чулпан отвечала, что делала это ранее.

«Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не пишет в своем "Инстаграме" (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России — прим. "Ленты.ру") о преступлениях режима и не становится агитатором», — написала Собчак, опубликовав часть интервью с Хаматовой.

Телеведущая назвала интервью с Чулпан позором, сравнив подобные вопросы с общественным надзором, а также возмутилась понятием «свободного мира, в котором нельзя просто жить без ежедневного осуждения "режима"».

В марте Чулпан Хаматова покинула Россию. Сейчас актриса проживает в Латвии.

Ранее стало известно о получении Ксенией Собчак израильского гражданства.

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Анастасия Астахова
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