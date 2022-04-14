В США российские Т-72 и Т-80 назвали худшими в мире

В журнале Popular Mechanics российские танки Т-72 и Т-80 назвали худшими в мире

В американском журнале Popular Mechanics российские Т-72 и Т-80 названы двумя из пяти худших в мире танков.

Согласно изданию, Т-72 не хватает современных боеприпасов, прицельных систем ночного видения третьего поколения и брони, вместо которой он получает блоки динамической защиты. Основной проблемой танка называется хранение боекомплекта внутри того же пространства, где находится экипаж.

В публикации недостатком Т-80 считается якобы ненадежный и продожливый газотурбинный двигатель, требующий слишком много топлива, и, как следствие, создающий логистические проблемы с поставками.

Другими самыми худшими в мире танками Popular Mechanics назвало северокорейские Т-34/85, индийские Arjun и иранские Tiam.

В ноябре 2021 года журнал заявил, что американский M1 Abrams на протяжении более 35 лет остается мировым королем среди танков.