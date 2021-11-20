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В США M1 Abrams назвали идеальным уничтожителем Т-72

Popular Mechanics: американский танк M1 Abrams превосходит Т-72
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американский M1 Abrams на протяжении более 35 лет остается мировым королем среди танков, пишет журнал Popular Mechanics.

Издание утверждает, что во время войны в Персидском заливе боевые машины из США уничтожили более тысячи иранских танков, в частности Т-72 советской постройки. Отмечается, что превосходство M1 Abrams над Т-72 объясняется наличием у первых снарядов M829, способных пробивать броню вторых. В связи с данным обстоятельством американское издание назвало M1 Abrams идеальным средством против Т-72.

Popular Mechanics допускает, что новые китайские (Type 99A) и российские (Т-14 «Армата») танки могут бросить вызов M1 Abrams в XXI веке, поскольку оснащены 125-миллиметровыми пушками, способными на большую дальность стрелять противотанковыми ракетами, и отличаются высокой скоростью движения. Тем не менее издание уверяет, что Type 99A еще предстоит пройти испытание в бою, а Т-14 «Армата» нуждается в большем финансировании.

В октябре Army Recognition со ссылкой на пресс-релиз команды конгрессмена Тима Райана сообщило, что американское предприятие Joint Systems Manufacturing Center в Лиме может получить средства на модернизацию танка M1A2 Abrams. В США захотели оснастить танк необитаемой башней и автоматом заряжания.

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