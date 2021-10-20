В Эфиопии заметили модернизированный советский танк Т-55

Советский танк Т-55 с дополнительной защитой заметили на вооружении сил Тыграя в Эфиопии

Силы Народного фронта освобождения Тыграя продолжают использовать трофейную бронетехнику. В Эфиопии заметили советский танк Т-55, который модернизировали в полевых условиях. На соответствующие видео обратила внимание «Российская газета».

Видео сняли в ходе столкновений в штате Амхара. В объектив попал танк Т-55 повстанцев, который получил дополнительную защиту. Машина отличается от серийных версий увеличенной надгусеничной полкой и новыми бортовыми экранами. Стандартные топливные баки Т-55 заменили обычными бочками.

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Издание отмечает, что часть советских танков в Эфиопии оснастили китайскими зенитными пулеметами Type 85 и навесной динамической защитой.

Ранее в Северной Кореепоказали новый танк. Во внешности машины можно заметить элементы российского танка Т-14 «Армата» и американского M1 Abrams. Новую машину продемонстрировали на выставке «Самоборона-2021» в Пхеньяне.

В сентябре редкую модификацию советского Т-55 обнаружили в Ираке. Машина, которую модернизировали северокорейские специалисты для Сирии, стала трофеем иракского ополчения.