В Ираке заметили редкую модификацию советского танка

«РГ»: в Ираке заметили советский Т-55А, который модернизировали в Северной Корее

Необычную модификацию советского среднего танка заметили в Ираке. Бойцы ополчения восстановили трофейный танк Т-55. Выяснилось, что танк относится к редкой модификации машин, которые дорабатывали специалисты из Северной Кореи. Об этом сообщает «Российская газета».

Изначально Т-55А принадлежал сирийским военным. Предположительно, машину получили из СССР вместе с ремонтно-эвакуационными машинами на базе Т-55. В 1990-х часть танков Т-55А прошла модернизацию, которую производили специалисты из Северной Кореи. Это позволило повысить характеристики устаревших машин.

Модернизированные Т-55А получили усовершенствованную систему управления огнем. Она включала лазерный дальномер, который разместили в защищенном коробе на стволе 100-миллиметрового орудия. Также Т-55А оснастили датчиком ветра и баллистическим вычислителем.

Производство танков Т-55А началось в 1958 году. В основе боевой машины лежит конструкция Т-54. Танк получил нарезную пушку Д-10Т2С и двигатель В-55 мощностью в 581 лошадиную силу. До 1979 года было выпущено более 23 тысяч единиц техники.

Ранее появились снимки импровизированной боевой машины на базе пикапа. Как сообщает Defence Blog, повстанцы-хуситы в Йемене установили башню от российского БТР-80А на Toyota Land Cruiser.