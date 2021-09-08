В России выпустят «тайные» «УАЗ Патриот»

В России появятся «тайные» модификации «УАЗ Патриот». Новые машины выпустят для нужд войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Машина поможет обнаруживать опасные вещества и отмечать зараженные участки. Специальные внедорожники поступят в войска до конца года, — сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

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Новые разведывательные химические машины (РХМ) на базе гражданского внедорожника поступят в отдельные бригады РХБЗ каждого военного округа и в отдельные полки химзащиты общевойсковых армий.

Оборудование РХМ позволит производить забор проб воды, грунта и воздуха. Также в машине можно будет провести экспресс-анализ образцов и доставить отдельные материалы в лабораторию для детального исследования. Для передачи результатов анализа РХМ оснащена защищенной связью.

Использование базы массового внедорожника облегчит применение новой машины для гражданских нужд. РХМ на базе «Патриота» могут использоваться для обеспечения безопасности массовых мероприятий, а также для устранения последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Новые машины дополнят мобильные лаборатории КМ-РХБР на базе микроавтобуса Ford Transit. Эти комплексы смогут использоваться в черте города, не привлекая лишнего внимания. Более того, автомобильное шасси сможет пройти по узким улицам, где не пройдет специализированная техника.

Ранее стало известно об использовании техники войск РХБЗ для борьбы с пандемией коронавируса. В частности, военные применяли разведывательные химические машины РХМ-4 и дезинфицирующие комплексы ДКВ-1.