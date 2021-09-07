«Ростех» заявил о планах создать колесный танк со 125-мм пушкой

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» изучает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимира Будаева.

По словам специалиста, в корпорации планируют создать колесный танк из «Спрута-СДМ1». «На какую конкретно колесную базу будем ставить модуль — вопрос открытый, так как сегодня в Российской Федерации есть много удачных колесных шасси, и тут все зависит от финального назначения колесного танка, от того, в какие войска он должен будет пойти», — заявил Будаев.

Он также выразил предположение, что танк будет ориентирован на экспорт. По мнению конструктора, в России приоритет традиционно отдается гусеничным шасси, поэтому применение колесного танка в Вооруженных силах менее вероятно.

Ранее сообщалось, что российские инженеры готовы модернизировать советские танки Т-55 для иностранных операторов. Представители предприятия ведут переговоры с заказчиками. Танк Т-55 стал развитием Т-54 — производство новой машины началось в 1958 году. За 21 год было выпущено свыше 23 тысяч танков, часть из которых была передана иностранным операторам.