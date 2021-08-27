Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой

Российский вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» могут оснастить новейшей неуправляемой ракетой С-13Б, она также имеет шансы войти в штатное вооружение самолетов марки «Су». Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш», который является частью госкорпорации «Ростех», Александр Кочкин в рамках форума «Армия-2021».

По его словам, для применения ракет на различных воздушных судах требуется комплекс специальных летных испытаний на каждой машине, он уже проведен для Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130 МиГ-29БМ и Ми-28Н.

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Кочкин пояснил, что С-13Б объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения калибра 122 миллиметра. На боеприпасе установлен переключатель на три положения, он позволяет подрывать боевую часть мгновенно, а также с малым и большим замедлением.

«Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легко бронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т», — рассказал исполнительный директор «Техмаша».

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