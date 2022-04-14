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Россияне начали скупать отечественную бытовую технику

Российские ретейлеры зафиксировали рост спроса на отечественную бытовую технику

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россияне в марте начали скупать отечественную бытовую технику. Такую тенденцию зафиксировали опрошенные РБК представители ретейлеров.

В отдельных торговых сетях продажи российской и белорусской бытовой техники в марте выросли на 50-70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам участников рынка, главными преимуществами российских брендов стали «широкая представленность ассортимента и доступность цен».

Также среди причин возросшего спроса: ожидание санкций, в том числе закрытия границ для грузоперевозок, боязнь резкого обесценивания рубля.

В России и Белоруссии производится несколько известных отечественным потребителям брендов. Среди них «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, Gefest. Большинство марок относится к категории техники для дома и кухни.

При этом, как ожидают специалисты, в ближайшее время на рынке может произойти «серьезная перестройка», которая будет выражаться в постепенном падении спроса. Кроме того, указывают они, существуют категории товаров, не производящихся в России и Белорусии, например СВЧ-печи, встраиваемая техника. Однако в нынешних условиях отечественные компании могут наладить их выпуск.

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Платон Щукин
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