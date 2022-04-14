Названы города России с самым развитым транспортом

Казань и Екатеринбург назвали городами России с самым развитым транспортным сообщением

Казань, Екатеринбург, Ижевск и Новокузнецк назвали городами России, где лучше всего развито транспортное сообщение. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития», сообщает «Российская газета».

В исследовании анализировали уровень развития транспортной системы в 50 городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Критериями для оценивания среди прочего стали инфраструктура, средняя вместимость всех видов транспорта и наличие задублированности маршрутов.

По данным исследования, в 13 городах средняя вместимость транспорта достигла менее 45 мест — в инфраструктуре больше всего используют автобусы малого и особо малого классов. В пиковый период в Белгороде и Махачкале показатель может находиться на уровне почти в 26,4 тысячи мест. В первом случае их обеспечивают 604 транспортных единиц, а во втором — 2,4 тысячи, что увеличивает воздействие на дороги и состояние окружающей среды.

Что касается самой большой доли подвижного состава, то ее заметили в Череповце, Казани, Новокузнецке, Петропавловске-Камчатском и Ижевске. Основной объем предложения в городах представлен трамваями и метро, меньшая часть — автобусами и троллейбусами. Эксперты также отметили, что метрополитен не проложен в некоторых крупных городах, включая Самару, или им пользуются лишь на треть, как в Нижнем Новгороде.

Ранее Минстрой и институт развития «Дом.рф» при оценке индекса качества городской среды пришли к выводу, что в 2021 году самыми комфортными для проживания мегаполисами России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Локации оценивались по 36 критериям, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта.