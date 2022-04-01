Названы самые комфортные для жизни города России

Москву, Санкт-Петербург и Казань назвали самыми комфортными для жизни мегаполисами России

В 2021 году самыми комфортными для проживания мегаполисами России назвали Москву, Санкт-Петербург и Казань. К такому выводу пришли Минстрой и институт развития «Дом.рф» при оценке индекса качества городской среды.

Аналитики подсчитали индекс для 1117 российских населенных пунктов. Города при этом сгруппировали по численности населения — крупнейшие (от одного миллиона человек), крупные (от 250 тысяч до миллиона человек), большие (100-250 тысяч человек), средние (50-100 тысяч человек). Категорию малых разделили на три — 25-50 тысяч человек, 5-25 тысяч и до 5 тысяч жителей.

Локации оценивались по 36 критериям, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Максимально можно было набрать 360 баллов, а показатель выше 180 баллов считался комфортной городской средой.

Так, наиболее благоприятным для жизни городом-миллионником стала Москва, набрав 293 балла. Второе место занял Санкт-Петербург с 256 баллами, а третье — Казань с 210. В пятерку лидеров среди мегаполисов также вошли Нижний Новгород (209) и Ростов-на-Дону (208). Самыми комфортными для жизни крупными городами оказались Тюмень (233), Грозный (233), Сочи (229), Ярославль (228) и Белгород (226).

Среди небольших городов лидерами стали Реутов (268), Долгопрудный (243), Люберцы (241), Великий Новгород (241) и Красногорск (240), а среди малых наивысшие баллы получили Кудрово (260), Тутаев (239), Истра (237), Старая Русса (237) и Можайск (235).

Как отметили аналитики, в 2021 году доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов — до 44 процентов. «По итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», — прокомментировал результаты рейтинга вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В 2020 году комфортными для жизни признали лишь 23 процента российских городов. Количество городов с благоприятной средой составило 299 из 1115. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166.