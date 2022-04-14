Политолог оценил вероятность одобрения антироссийских санкций в ООН

Политолог Бовт назвал маловероятным одобрение ООН антироссийских санкций

Одобрение ООН антироссийских санкций маловероятно, поскольку данное решение должно приниматься Советом безопасности организации, где у России есть право вето, объяснил «Ленте.ру» политолог Георгий Бовт. Он уточнил, что процесс исключения государства из Совета также является малореальным и крайне длительным.

Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН). Такое условия присоединения к санкционному режиму против Москвы назвал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Дипломат подчеркнул, что Анкара следует международному праву и будет проводить взвешенную политику. «В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — заявил он.

«На самом деле, одобрение санкций ООН и последствия такого решения — это, скорее, гипотетический вопрос, — считает Бовт. — Дело в том, что санкции должны быть введены Советом безопасности, а у России есть право вето, так что она воспрепятствует. Исключение же страны из Совета не предусмотрено, нет никаких правовых оснований. Теоретически, конечно, это можно было бы представить, но тогда решение должно быть принято двумя третями генассамблеи, после чего каждая страна должна будет ратифицировать его в парламенте. Процесс, мягко говоря, долгий».

Политолог допустил, что ООН может быть реформирована таким образом, какой на данный момент не предусмотрен уставом. В таком случае, Турция, действительно, сможет присоединиться к санкциям, что, впрочем, станет большой проблемой не только для России, но и для нее самой.

Во-первых, не стоит забывать, что Турция — член НАТО. То, что сейчас она проводит такую мягкую политику, — это большое одолжение, которое совершенно не соответствует общему курсу организации. Дело в том, что у нас сложились особые отношения Георгий Бовт политолог

«Это произошло в силу многих причин: это и экономические связи, и завязки в Сирии. Но большей частью дело здесь, конечно, в экономике. Турция сильно связана с Россией в этом отношении, потерять такого партнера ей было бы крайне невыгодно. Для нас здесь тоже не было бы ничего хорошего, как минимум, через эту страну идет много транспортного сообщения», — объяснил политолог.

1 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.