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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на майских праздниках

Узбекистан стал самым популярным у россиян направлением для отдыха на майских праздниках
Мечеть Минор в Ташкенте

Мечеть Минор в Ташкенте . Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Узбекистан и Турция стали самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на майских праздниках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Туту.ру», пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, что в Узбекистан оформляется около 20 процентов билетов, а в Турцию — 11,3 процента. На третьем месте среди востребованных зарубежных направлений оказалась Армения.

Также в пекарю десятку пошли Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.

Ранее в марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха на майских праздниках. Так, россияне традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

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Марина Совина
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