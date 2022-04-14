Мать высмеяла дочь за лишний вес и довела до слез перед свадьбой

Юзерша Reddit рассказала, что мать высмеяла ее за лишний вес при выборе свадебного платья

Мать высмеяла дочь за лишний вес и довела до слез перед свадьбой. О случившемся девушка рассказала на портале Reddit.

Юзерша с никнеймом bleu-razz объяснила, что потратила около трех месяцев на поиск платья, но так и не обнаружила ничего подходящего. Невеста призналась, что чувствовала себя неловко в свадебных салонах из-за лишнего веса, поэтому попросила семью поддержать ее при выборе подвенечного наряда.

Однако героиня материала призналась, что родственники только усугубили ситуацию. «Во время примерки моя мать считала нужным называть меня толстой в каждом платье, которое я ей показывала. Они выбирали скрывающие тело фасоны, будто стеснялись меня», — поделилась пользовательница сети.

В результате виновница торжества заказала наряд онлайн и отдала его в ателье, чтобы подогнать под свою фигуру. Сотрудники, по словам автора поста, занимались вещью около двух месяцев, постоянно находя отговорки, чтобы не отдавать заказ. Увидев получившийся результат, девушка удивилась: рукава были слишком короткими, пуговицы перепутаны, а подкладка была неумело пришита. Кроме того, руководство ателье потребовало от клиентки заплатить за работу мастера в три раза больше стоимости самого платья, поэтому она отказалась его забирать.

Юзеры принялись утешать невесту в комментариях. «В первую очередь пусть карма вернется людям, от которых ты ждала поддержку и заботу, а они тебя подвели», «Сделай кукол вуду в виде своих родственников», «Не прячь свое тело! Они проецируют свои комплексы на тебя», — писали пользователи сети.

Ранее в апреле подружка невесты отказалась худеть ради платья и устроила скандал. Наряд был куплен заранее, однако свадьба была перенесена на два года из-за пандемии коронавируса. За несколько месяцев до церемонии подруга сообщила виновнице торжества, что набрала вес, в связи с чем ей требуется платье большего размера. Кроме того, она потребовала компенсировать ей все расходы.