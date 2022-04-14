Аналитики Lansweeper выяснили, что Windows XP оказалась популярнее Windows 11

Windows 11 оказалась установлена менее чем на двух процентах ПК на базе ОС от Microsoft. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты ссылаются на отчет аналитической компании Lansweeper, согласно которому доля Windows 11 на рынке ОС от Microsoft составила 1,44 процента. Выяснилось, что актуальную операционную систему опережает даже устаревшая Windows XP, которая получила долю в 1,71 процент. Выход XP состоялся в 2001 году.

Лидером рынка остается Windows 10, доля которой составила 80,34 процента. Ниже располагается Windows 7, которая имеет долю в 4,7 процента. По информации Lansweeper, данные были взяты от 30 миллионов устройств Windows из 60 тысяч организаций по всему миру.

По словам журналистов, низкая скорость распространения Windows 11 может быть связана со сложностью обновления и ограничениями. В частности, ОС не является распространенной среди корпоративных клиентов, так как переход на новую систему вынуждает потребителей приобретать новые ПК.

Также авторы ссылаются на отчет AdDuplex, согласно которому доля Windows 11 приближается к девяти процентам. «Остается неясным, как обе компании пришли к соответствующим цифрам и почему существует такая большая разница между отчетами», — отметили специалисты.

В начале апреля Microsoft анонсировала новые функции ОС Windows 11. В частности, была представлена обновленная программа «Проводник», защитный сервис Smart App Control, новые функции видеосвязи.