Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Microsoft анонсировала новые функции Windows 11

В Windows 11 добавили вкладки в «Проводник» и функцию обнаружения фишинга

Кадр: Microsoft

Microsoft анонсировала новые функции ОС Windows 11 на мероприятии Hybrid Work. Об этом сообщает издание The Verge.

В ходе презентации представители компании объявили о новых особенностях Windows 11. В частности, была представлена обновленная программа «Проводник», которая получила функцию для быстрой навигации по вкладкам. Также в приложение добавили новую главную страницу, которая включает в себя ярлыки и папки быстрого доступа.

Сервис Smart App Control позволяет ограничивать работу вредоносных приложений, запуская только программы с криптографической подписью. По словам представителей корпорации, опция сможет эффективно обнаруживать зараженные вирусом приложения и бороться с фишингом.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

В ходе мероприятия были представлены новые функции видеосвязи. Так, опция Voice Focus автоматически устраняет посторонний шум во время совершения видеозвонков. Кроме того, в Windows 11 появились функции автоматического кадрирования и размытия фона. Также функция зрительного контакта с помощью искусственного интеллекта позволит демонстрировать взгляд пользователя собеседнику.

В компании сообщили, что новые функции видеосвязи будут работать в фирменных приложениях Microsoft и только при наличии нейронного чипа. В первую очередь новые возможности будут доступны на компьютерах на базе процессора Qualcomm 8cx Gen 3. Остальные функции появятся в ближайших обновлениях Windows 11.

Последнее крупное обновление Windows 11 вышло в середине февраля. Апдейт включил в себя поддержку запуска Android-приложений, новые функции панели задач, обновленные приложения Media Player и «Блокнот».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка
США ввели санкции против Мишустина и Медведева
Названы российские города с самыми дорогими «однушками»
Психолог объяснил популярность Владимира Жириновского
Разработана самовосстанавливающаяся керамика
Кадыров показал пытавшихся притвориться мирными жителями пленных
Россияне смогут пожить в связанном с Петром I доме
США пообещали снять санкции с России в случае изменения обстановки на Украине
Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.