Турция начала переговоры с Украиной и Россией о заблокированных кораблях

Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о заблокированных в Черном море кораблях

Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой по поводу 22 кораблей, заблокированных у украинского побережья Черного моря. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, цитату приводит ТАСС.

«Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной... Нам нужно забрать суда с грузом подсолнечного масла и стали», — пояснил он.

Несмотря на начало российской спецоперации на Украине в конце февраля, турецкие суда продолжают грузовые операции в российских портах (за исключением портов в Азовском море). Тем не менее некоторые сухогрузы уже оказались заблокированы в Азовском море из-за ситуации на Украине. Кроме того, за последний месяц в Черном море неоднократно находили мины, происхождение которых остается неизвестным. В основном они дрейфуют к берегам Турции. Министр обороны Турции Хулуси Акар допустил, что некие стороны намеренно оказывают на Анкару давление и «подбрасывают» мины к ее берегам, чтобы она согласилась разместить корабли НАТО в Черном море.