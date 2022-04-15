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Бывшая помощница Эмбер Херд обвинила актрису в агрессивном поведении

Бывшая помощница Эмбер Херд рассказала об агрессии и унижениях со стороны актрисы

Фото: globallookpress.com

Бывшая помощница Эмбер Херд Кейт Джеймс обвинила актрису в агрессивном поведении. Об этом сообщает Daily Mail.

В суде экс-ассистентка рассказала об унижениях со стороны артистки в период их совместной работы — с 2012 по 2015 годы. Знаменитость повышала на Джеймс голос и оскорбляла ее, причем зачастую эти разговоры происходили в ночное время.

Помощница также вспомнила о конфликте, который возник, когда она попросила о повышении зарплаты. «Она [Эмбер Херд] вскочила со стула, приблизилась к моему лицу и спросила, как я смею просить такую зарплату. Она почувствовала, что имеет право плюнуть мне в лицо», — поделилась Джеймс.

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По ее словам, когда Херд была пьяна, то становилась все более «воинственной». Бывшая помощница актрисы утверждает, что та не только выпивала, но также употребляла грибы, экстази и кокаин.

Джеймс отметила, что никогда не видела на теле артистки порезов или синяков. Она также подчеркнула, что при ней актер Джонни Депп, за которым была замужем Херд, был тихим и застенчивым «настоящим джентльменом».

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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Марина Погосян
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