Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом

Системы противовоздушной обороны работают над Белгородом

Системы противовоздушной обороны работают над Белгородом, как минимум две ракеты выпущены по воздушным целям над городом. Об этом стало известно РИА Новости в пятницу, 15 апреля.

По сведениям агентства, противоракеты были видны в небе над городом в 09:45 по московскому времени. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В соцсетях местные жители публиковали кадры, на которых, предположительно, запечатлена работа ПВО.

14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности — он продлится с 11 по 25 апреля. Губернатор Гладков пояснил, что это сделано для усиления работы спецслужб, и призвал жителей региона быть более бдительными.

