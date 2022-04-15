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Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом

Системы противовоздушной обороны работают над Белгородом

Фото: Maxim Blinkov / Shutterstock

Системы противовоздушной обороны работают над Белгородом, как минимум две ракеты выпущены по воздушным целям над городом. Об этом стало известно РИА Новости в пятницу, 15 апреля.

По сведениям агентства, противоракеты были видны в небе над городом в 09:45 по московскому времени. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В соцсетях местные жители публиковали кадры, на которых, предположительно, запечатлена работа ПВО.

14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности — он продлится с 11 по 25 апреля. Губернатор Гладков пояснил, что это сделано для усиления работы спецслужб, и призвал жителей региона быть более бдительными.

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Анна Щербакова
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