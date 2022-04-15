Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали ошибкой слова Байдена о геноциде на Украине

Американский журналист Лоури заявил, что слова Байдена о геноциде на Украине ошибочны
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Американский журналист и главный редактор журнала National Review Рич Лоури назвал ошибкой обвинения Байдена в геноциде на Украине. Он заявил в статье для газеты Politico, что подобные слова отклоняются от официальной позиции Вашингтона и потенциально вредны.

«Сейчас наша культура переживает такое время, когда практически никто особо не следит за своими словами, но это не значит, что просить президента США демонстрировать большую, чем у большинства, сдержанность, значило бы требовать слишком многого», — подчеркнул обозреватель.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта 2022
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля 2022

Лоури добавил, что Байден продолжает традицию своего предшественника Дональда Трампа, когда для главы государства стало в порядке вещей делать заявления, противоречащие позиции его администрации.

По мнению журналиста, термин «геноцид» следует употреблять в конкретном значении, в противном случае оно потеряет свой смысл. Он напомнил, что ООН определяет геноцид как действия, направленные на уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Лоури указал, что в настоящее время нет свидетельств о том, что российские войска «намерены истребить украинцев». При этом руководство Киева, по его словам, приветствует заявления о геноциде, поскольку их присутствие на повестке дня позволяет «делегитимизировать» действия России.

Журналист выразил недоумение в том, что Байден использует этот термин, при этом будучи сдержанным в политики в отношении Москвы. Он заключил, что президент США не желает эскалации, и в конечном итоге значение будут иметь его действия, а не слова.

Ранее эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, заявили, что слова американского лидера, обвинившего российские власти в геноциде на Украине, не только отклоняются от официальной позиции Вашингтона, но и могут привести к негативным последствиям для американских властей.

В начале апреля Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также счел действия России на Украине «ужасными».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский генерал предупредил о прослушке звонков спецслужбами НАТО
В России назвали лидеров по импорту одежды и обуви
Россияне раскрыли опасения насчет дефицита товаров
Малышева рассказала о неожиданной пользе ванны
Автодилеры выступили против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
Раскрыты способы превратить городскую квартиру в этническое жилище
Япония и США провели морские учения
В администрации Байдена раскрыли ближайшие планы по санкциям против России
В США назвали ошибкой слова Байдена о геноциде на Украине
Раскрыты вкусы работавших на украинскую разведку эскортинц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.