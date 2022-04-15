В США назвали ошибкой слова Байдена о геноциде на Украине

Американский журналист Лоури заявил, что слова Байдена о геноциде на Украине ошибочны

Американский журналист и главный редактор журнала National Review Рич Лоури назвал ошибкой обвинения Байдена в геноциде на Украине. Он заявил в статье для газеты Politico, что подобные слова отклоняются от официальной позиции Вашингтона и потенциально вредны.

«Сейчас наша культура переживает такое время, когда практически никто особо не следит за своими словами, но это не значит, что просить президента США демонстрировать большую, чем у большинства, сдержанность, значило бы требовать слишком многого», — подчеркнул обозреватель.

Лоури добавил, что Байден продолжает традицию своего предшественника Дональда Трампа, когда для главы государства стало в порядке вещей делать заявления, противоречащие позиции его администрации.

По мнению журналиста, термин «геноцид» следует употреблять в конкретном значении, в противном случае оно потеряет свой смысл. Он напомнил, что ООН определяет геноцид как действия, направленные на уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Лоури указал, что в настоящее время нет свидетельств о том, что российские войска «намерены истребить украинцев». При этом руководство Киева, по его словам, приветствует заявления о геноциде, поскольку их присутствие на повестке дня позволяет «делегитимизировать» действия России.

Журналист выразил недоумение в том, что Байден использует этот термин, при этом будучи сдержанным в политики в отношении Москвы. Он заключил, что президент США не желает эскалации, и в конечном итоге значение будут иметь его действия, а не слова.

Ранее эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, заявили, что слова американского лидера, обвинившего российские власти в геноциде на Украине, не только отклоняются от официальной позиции Вашингтона, но и могут привести к негативным последствиям для американских властей.

В начале апреля Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также счел действия России на Украине «ужасными».

