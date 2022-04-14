В США заявили о негативных последствиях слов Байдена о геноциде на Украине

WP: слова Байдена о геноциде на Украине приведут к повышенному давлению на Госдеп

Слова президента США Джо Байдена, обвинившего российские власти в геноциде на Украине, не только отклоняются от официальной позиции Вашингтона, но и могут привести к негативным последствиям для американских властей. С таким мнением выступили эксперты, опрошенные газетой The Washington Post.

«Как только президент заявил, что для него [спецоперация на Украине] похожа на геноцид, это привело к повышенному давлению на Государственный департамент и, в частности, на юристов, — теперь они должны прийти к такому же заключению», — заявил Джон Беллинджер, работавший юридическим консультантом Государственного департамента в администрации Джорджа Буша-младшего.

В разговоре с WP Беллинджер заявил, что не думает, будто Байден ошибся, сделав такое заявление, однако он опередил формальный процесс, что «происходит не в первый раз». Кроме того, в колонке указано, что комментарии президента нередко указывают на противоречие между его эмоциональной реакцией на действия России на Украине и «международной значимостью слов президента».

В начале апреля Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».