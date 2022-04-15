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Известный рэпер застрелил злоумышленника в своем особняке

Известный американский рэпер DaBaby застрелил злоумышленника в своем особняке

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Линдейл Кирк) застрелил злоумышленника в своем особняке в Северной Каролине. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что хип-хоп-артист успел перекинуться несколькими словами с неизвестным, прежде чем выстрелить ему в ногу. Позже DaBaby позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

Пострадавшего от стрельбы доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Он получил ранение, не угрожающее жизни. Сотрудники правоохранительных органов не производили арестов, и все улики будут переданы окружному прокурору. Представители музыканта не комментировали инцидент.

В феврале 2022 года стало известно, что американский рэпер Snootie Wild скончался в результате огнестрельного ранения в шею в Хьюстоне, США. Хип-хоп-исполнителя застрелили на дороге. По словам полицейских, к автомобилю артиста подъехала другая машина, из которой вышли люди. Они некоторое время разговаривали, после чего в рэпера выстрелили. Он был найден в канаве.

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Сергей Равин
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