Рэпера Snootie Wild застрелили в США

Американский рэпер Snootie Wild скончался в результате огнестрельного ранения в шею в Хьюстоне, США. Об этом сообщает TMZ.

Хип-хоп-исполнителя застрелили на дороге. По словам полицейских, к автомобилю артиста подъехала другая машина, из которой вышли люди. Они некоторое время разговаривали, после чего в рэпера выстрелили. Он был найден в канаве. Snootie Wild доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его. Музыкант скончался на 37-м году жизни.

Snootie Wild наиболее известен по хиту Yayo, записанному совместно с рэпером Yo Gotti. Клип на трек с момента публикации в 2014 году набрал свыше 43 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее в феврале сообщалось, что в Нью-Йорке застрелили 18-летнего рэпера Джейкена Маккинли, известного как Chii Wvttz. Музыканта убили около звукозаписывающей студии, когда он садился в машину.