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В Нью-Йорке застрелили 18-летнего рэпера

18-летнего рэпера Chii Wvttz убили около звукозаписывающей студии в Нью-Йорке

Фото: @chii_tercero

В Нью-Йорке застрелили 18-летнего рэпера Джейкена Маккинли, известного как Chii Wvttz. Об этом сообщает New York Daily News.

Музыканта убили около звукозаписывающей студии утром в воскресенье. На него напали, когда он сел в машину.

«Джейкен был хорошим ребенком. У него было очень доброе сердце, и он страстно любил читать рэп. Музыка была чем-то, чем он был увлечен», — заявил родственник Маккинли Шон Холмс. Он добавил, что Джейкен был хорошим подростком и примером для подражания среди своих братьев.

Неделю назад у Chii Wvttz вышел клип FUCC ALL DA BEEF. Среди других популярных треков рэпера — Don't Trip, Geeked, BLITZ EM и GO CRAZY.

В декабре 2021 года застрелили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, который более известен слушателю как Slim 400. По данным полиции, музыканта убили утром в четверг, 9 декабря, в Лос-Анджелесе. Тело рэпера обнаружили правоохранители, которые прибыли на место после информации о выстрелах.

Марина Погосян
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