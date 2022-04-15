В Японии заявили о конце гегемонии доллара из-за борьбы с Россией

JB Press: затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара

Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от этой валюты в международных расчетах. Об этом заявили в статье главного экономиста японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракамы в издании JB Press.

По словам специалиста, в конце марта МВФ опубликовал сведения Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), при этом в последних данных Отдела привлекает внимание то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.

«Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — указывает он.

Как отмечает эксперт, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара. «О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций», — напомнил он, добавив, что, если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину.

Каракама подчеркивает, что отключение России от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны Вашингтона.

В то же время, специалист считает, что в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, однако по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 8 апреля ЕС полностью заморозила активы четырех организаций из списка с целью «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».