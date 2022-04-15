Результаты ЕГЭ начнут публиковать по-новому

Рособрнадзор сообщил о публикации результатов ЕГЭ на портале госуслуг

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России теперь можно узнать с помощью госуслуг. О новом способе публикации сообщается на сайте Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что участники ЕГЭ текущего года смогут узнать свои результаты, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование», либо через мобильное приложение.

На портале будут доступны результаты участников ЕГЭ из всех российских регионов. Кроме того, на госуслугах разместят данные по досрочному периоду сдачи экзамена.

Участники основного периода ЕГЭ также смогут узнать свои баллы с помощью портала.

Ранее эксперт Артем Мушта заявил «Ленте.ру», что биология считается самым сложным предметом для сдачи ЕГЭ в последние годы.

Также в пятерку самых сложных предметов специалист включил химию (средний балл в 2021-м составил 53,8), историю (54,9), математику (55,1) и физику (55,1).

В начале апреля председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сообщал, что проведение ЕГЭ в России может сорваться из-за подорожания и дефицита офисной бумаги. Его партия предложила сделать итоговую аттестацию в 2022 году добровольной как можно скорее, иначе у выпускников школ из небольших населенных пунктов могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы.