Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Результаты ЕГЭ начнут публиковать по-новому

Рособрнадзор сообщил о публикации результатов ЕГЭ на портале госуслуг
Начало событий в новости Назван самый сложный предмет на ЕГЭ

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России теперь можно узнать с помощью госуслуг. О новом способе публикации сообщается на сайте Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что участники ЕГЭ текущего года смогут узнать свои результаты, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование», либо через мобильное приложение.

На портале будут доступны результаты участников ЕГЭ из всех российских регионов. Кроме того, на госуслугах разместят данные по досрочному периоду сдачи экзамена.

Участники основного периода ЕГЭ также смогут узнать свои баллы с помощью портала.

Ранее эксперт Артем Мушта заявил «Ленте.ру», что биология считается самым сложным предметом для сдачи ЕГЭ в последние годы.

Также в пятерку самых сложных предметов специалист включил химию (средний балл в 2021-м составил 53,8), историю (54,9), математику (55,1) и физику (55,1).

В начале апреля председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сообщал, что проведение ЕГЭ в России может сорваться из-за подорожания и дефицита офисной бумаги. Его партия предложила сделать итоговую аттестацию в 2022 году добровольной как можно скорее, иначе у выпускников школ из небольших населенных пунктов могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»
В поведении Байдена увидели возможную опасность
В Киеве переименовали сквер «дружбы с Москвой»
Космонавты на МКС провели тренировку в скафандрах
Россиянам назвали города с новыми квартирами по цене до двух миллионов рублей
Поклонская высказалась об ответных ударах «Искандерами» по Киеву
«Одноклассники» представили крупное обновление
Россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым на майские праздники
В Москве подешевели квартиры в новостройках
Римские бутики раскрыли условия продажи своих товаров россиянам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.