Ким Кардашьян в дизайнерском наряде сравнили с игрушкой из пачки чипсов

Телезвезду Ким Кардашьян в наряде Balenciaga сравнили с игрушкой из пачки чипсов

Телезвезду Ким Кардашьян сравнили с игрушкой из пачки чипсов после выхода в свет в наряде модного дома Balenciaga. Соответсвующие комментарии появились в Twitter американского онлайн-таблоида TMZ.

Известно, что знаменитость отправилась на обед со своими сестрами Кортни и Хлои Кардашьян в один из ресторанов округа Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. Звезда реалити-шоу выбрала алую кожаную юбку на запах, сапоги-чулки в тон и водолазку с принтом в виде пламени. Дополнили ее образ красные перчатки, черная сумка и очки с оправой, декорированной искусственным мехом.

Пользователи сети высмеяли Ким Кардашьян в комментариях к публикации. Бизнесвумен сравнивали с борцами из дуэта братьев-рестлеров Harlem Heat, которые выходили на ринг в форме с «огненным» принтом. «Странный образ», «Она выглядит как борец, ожидающий столик в итальянском ресторане», «Напоминает Хэппи Мил с гоночными машинками Hot Wheels», «Как игрушка из пачки чипсов», «Хэллоуин в апреле?», «Лучше бы спросила совет у Канье», — иронично отмечали юзеры.

Ранее в апреле люксовый бренд Balenciaga запустил в продажу «грязную» одежду. На сайте компании появились товары из весенне-летней коллекции 2022 года, в которую вошли мужские тренчи, худи, брюки и ботинки с пятнами краски. Стоимость новинок составляет десятки тысяч рублей.