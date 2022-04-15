Психолог назвала способ быстро продвинуться по карьерной лестнице

Коуч Анковиц посоветовала поменять восприятие работы для продвижения по карьерной лестнице

Коуч по деловому общению и психолог Нэнси Анковиц назвала способ продвижения по карьерной лестнице. В статье для Psychology Today она объяснила, что для этого необходимо поменять восприятие работы, а также рассказала, как быстро достигнуть карьерных высот скромным интровертам.

Психолог объясняет, что мечтающим о повышении нужно искать внутреннюю мотивацию, поскольку увеличение зарплаты в большинстве случаев не влияет на эффективность труда. «Работа должна удовлетворять финансовые потребности работника. Но после определенного момента появляются другие потребности. Например, исследование показало, что 71 процент опрошенных предпочли бы работать из любого места и в любое время, а не получать повышение», — отмечает Анковиц.

Психолог дает три совета для успешного продвижения карьеры. Во-первых, она призывает сосредоточиться не на конечной цели, а на результате. Вместо желания занять конкретную должность или получить новое звание она предлагает подумать о том, какой вклад человек хочет внести в компанию или сферу в целом. Это придаст творческой энергии и вдохновения для новых результатов.

Во-вторых, Анковиц рекомендует совмещать работу с саморазвитием. «Слишком часто мы ждем занятий, конференций и других мероприятий, чтобы получить желаемое обучение, когда оно доступно в рамках нашей работы. Опыт — лучший учитель, поэтому найдите способы включить его в свой рабочий процесс», — советует психолог.

В-третьих, психолог призывает сформулировать конечный результат, которого хочется достичь, чтобы двигаться в нужном направлении и не рассредоточивать внимание. Как дополняет Анковиц, даже у скоромных по природе интровертов есть все шансы опередить своих коллег. Она советует сделать упор на сильные стороны, например, проводить исследования или писать статьи и обязательно сообщать руководству о достигнутых результатах.

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