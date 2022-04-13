Психолог предложил способ повысить уровень самоконтроля

Психолог Араш Эмамзаде: сила воли и самоконтроль помогают улучшить здоровье и отношения

Эксперт в области клинической психологии и нейропсихологии в США Араш Эмамзаде проанализировал исследование профессора психологии Брента Робертса и его коллег, опубликованного в апрельском номере журнала Trends in Cognitive Sciences и выявил способ повысить уровень самоконтроля. Своими выводами психолог поделился с изданием Psychology Today.

Психолог утверждает, что сила воли и самоконтроль помогают добиться желаемого, а также улучшить здоровье и отношения. Он предложил несколько простых способов, с помощью которых можно научиться терпению и, как следствие, начать предпочитать более долгий и сложный путь решения проблемы, который приведет к отличному результату, перед легким и быстрым, за которым, однако, последует лишь удовлетворительный результат. В качестве показательного примера Эмамзаде предложил выбор между более дешевым отпуском, но в ближайшее лето, или дорогим путешествием мечты, но через два года.

Специалист посоветовал работать над двумя типами навыков: выработать в себе умение ждать и желание ждать. К первой группе он относит навык переключения внимание. Например, в ожидании важного звонка можно отвлечься на телевизор, музыку или что-то еще интересное. Психолог также не рекомендует принимать важные решения в состоянии усталости, голода или стресса, иначе будет сложно противостоять соблазну и проявить выдержку. Также, по его мнению, важно составить план и следовать ему и стараться при этом сохранять позитивный настрой. Помимо этого, стоит переосмыслить отношение к тому, чего очень хочется, чтобы сделать это менее привлекательным и избавиться от эмоциональной нагрузки. В дальнейшем, по его словам, этот навык поможет справиться с нетерпеливостью и соблазнами.

Чтобы увеличить желание ждать, Эмамзаде дал совет выждать некоторое время перед тем, как делать важный выбор, а не скоропалительно принимать решение. Так, по его словам, если посмотреть меню ресторана из дома, а не уже на месте, шанс сделать более осознанный выбор увеличивается. Психолог советует твердо увериться в том, что спокойное ожидание, а не импульсивные решения в итоге приведут к настоящему успеху. Также он рекомендует почаще представлять себя из будущего, который, благодаря выдержке себя из настоящего получил желаемое.

Ранее психолог перечислил шесть простых принципов формирования здоровых привычек. Араш Эмамзаде считает, что на формирование привычек и навыков, например, влияет систематическое повторение определенного действия.