Психолог перечислил шесть простых принципов формирования здоровых привычек

Психолог Араш Эмамзаде назвал повторение одним из принципов формирования здоровых привычек

Эксперт в области клинической психологии и нейропсихологии в США Араш Эмамзаде перечислил несколько простых принципов формирования здоровых привычек. Они были затронуты в работе Эллисон Харви, профессора из Университета Калифорнии и руководителя ряда программ по изучению проблем сна и бессонницы, а также других экспертов в мартовском номере журнала Perspectives in Psychological Science. Своими выводами психолог поделился с изданием Psychology Today.

По словам Эмамзаде, привычка относится к контекстно-зависимому, но не зависящему от цели усвоенному поведению, которое не требует особых умственных усилий. Скорее, по мнению эксперта, на ее формирование влияет систематическое повторение определенного действия. Соответственно, чтобы изменить привычки, необходимо четко соблюдать шесть простых правил.

Для начала, считает психолог, стоит запомнить, что привычки не зависят от целей. Другими словами, когда то или иное поведение войдет в норму, человек даже не вспомнит о первопричине или цели. Также эксперт напомнил, что привычки вызываются внутренними и внешними контекстными сигналами, поэтому, чтобы закрепить то или иное поведение, необходимо быть последовательным.

Следующим принципом формирования здоровых привычек является повторение: чтобы все усвоить, дело необходимо доводить до конца, а не бросать на полпути. Терпение и время, доведение до автоматизма и вознаграждение себя за правильно сформированные привычки также являются основными принципами, с помощью которых можно изменить свою жизнь к лучшему.

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